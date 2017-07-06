"Треба просто на пляшку": російська співачка викрила "вмираючу" зірку з 90-х

Російська співачка Наталія Штурм заявила, що музикант Євген Осін збирає гроші не на лікування ніг, а на алкоголь.

Про це свідчить пост в її Instagram-акаунті.

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"Спасибі всім, хто переживає за Женю Осіна. Сьогодні був важкий день, ми з лікарями 8 годин намагалися вмовити Женьку лягти в клініку на обстеження. І він вже був згоден, якби не... Скажу як є: армія журналістів оточила будинок в надії отримати смажені факти. Його обривають телефон телевізійники, обіцяючи гонорари, але не для того, щоб допомогти з лікуванням, а використовувати хворого артиста для разових зйомок і викинути, як відпрацьований матеріал. Дзвонили "друзі", які готові були прибігти "рятувати" від лікарів. Навіть охорона будинку була на нашій стороні, максимально співпрацюючи. Одне не розумію: навіщо обманювати шанувальників, глядачів, читачів, якщо тобі не треба на лікування ніг, тобі, Женю, треба просто на пляшку?" - написала артистка.

За словами Наталі, вона привезла до Осіна лікарів, все оплатила і замовила одномісну палату у приватній клініці.

"Жені тільки потрібно було дійти до ліфта і спуститися з нами в машину... Знаєте, скільки грошей надіслали йому шанувальники на "псевдо-лікування"? Все лише 200 рублів! Значить, мене почули! Знайте, ці гроші не на лікування, а на смерть. Діагноз лікаря - цироз печінки і не тільки..." - продовжила співачка.