У Києві в день "щасливої сімки" очікується весільний бум

Сьогодні, в день "щасливої сімки" – 7.07.2017 – у Києві одружується в 5 разів більше пар, ніж зазвичай. Про це повідомляє головне територіальне управління юстиції в місті Києві, пише Фокус.

У Центральному РАЦСі в цей день розпишуться близько 100 пар.

"Розписувати по 12 пар на годину – нетрадиційна статистика в будній день для РАЦСів. Зазвичай по п'ятницях у головний відділ реєстрації столиці приходять для одруження 10-20 пар в день", - сказано в повідомленні.

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Крім того, у Деснянському, Дніпровському та Печерському районі також очікують по півсотні пар, а в звичайний період у цих відділах зазвичай вступають в шлюб по 5-8 пар в день.

"Хочу звернути увагу на те, що ми запустили сервіс "Онлайн будинок юстиції", який дозволяє подавати заяву та документи в відділи реєстрації актів громадянського стану не виходячи з дому з допомогою Інтернету. Що стосується ажіотажу навколо дати з трьома сімками – якщо люди вірять, що вона їм більше підходить для створення сім'ї, радісно розповідають своїм родичам легенди про те, що ці дні є щасливими і принесуть любов новим сім'ям, варто їх в цій впевненості підтримувати. В управлінні юстиції Києва завжди раді новим сім'ям. Кохайте, і не хвилюйтеся про подання документів", – зазначив начальник Головного управління юстиції в Києві Станіслав Куценко.

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В управлінні юстиції Києва повідомляють, що молоді приїжджають до київських РАЦСів з різних регіонів України.