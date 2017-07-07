У Житомирі започаткували соціальний проект для молоді, відтепер у гідропарку можна займатися серфінгом.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Житомирської міської ради.

Як зазначається у повідомленні, сьогодні представники однієї з кампаній передали житомирському КП «Парк» серферні дошки.

Відбулось це в рамках соціального проекту, спрямованого на заохочення молоді до спорту та здорового способу життя.

Заступник Житомирського міського голови Матвій Хрєнов подякував меценатам та наголосив на важливості подібних проектів для Житомира.

«Приємно, що в нашому місті бізнесмени розуміють значення соціальної відповідальності. Подібні проекти надзвичайно важливі та потрібні, бо молодіжне дозвілля відіграє важливу роль у формуванні молоді та майбутнього нашого міста. Тому ми сподіваємося, що цей проект буде початком нашої плідної співпраці»,- сказав Хрєнов.

Тепер дошки для серфінгу житомиряни братимуть на прокат в гідропарку на човновій станції.