Порушено кримінальну справу за приватизацію ділянки газопроводу

Співробітниками Державної служби боротьби з економічною злочинністю в Сумській області виявлено факт незаконної приватизації ділянки газопроводу між населеними пунктами регіону.

Як повідомили УНІАН у Центрі зв`язків з громадськістю УМВС України в Сумській області, встановлено, що службовці однієї з райдержадміністрацій області та посадовці агрофірми незаконно оформили право власності на ділянку газопроводу між двома населеними пунктами.

Це майно є власністю держави і приватизації не підлягало взагалі. Такими діями державі було завдано збитків на 13 млн. грн.

За даним фактом порушено кримінальну справу за ст. 365 (перевищення влади або службових повноважень) та 233 (незаконна приватизація державного, комунального майна) Кримінального кодексу України. Слідство у справі триває.