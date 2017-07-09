На Житомирщині вшанували загиблих повстанців УПА та відкрили їм пам’ятний знак

У селі Сушки Коростенського району вшанували загиблих в останньому бою на Житомирщині – повстанців УПА та відкрили їм пам’ятний знак, повідомила сьогодні прес-служба Житомирської облдержадміністрації

Як зазначається у повідомленні, пам’ятний знак загиблим повстанцям УПА Роману (Володимиру Кудрі) та Лису (Олександру Усачу) відкрили вчора, 8 липня, за участю заступника голови – керівника апарату облдержадміністрації Олексія Ясюнецького.

«Сьогодні, як ніколи, важливо пам’ятати про цих героїв. Півстоліття тому вони показали, як потрібно боротися за свободу та незалежність своєї землі. Саме такі приклади патріотизму та любові до Батьківщини додають сил та впевненості нашим бійцям, які захищають Україну від російського агресора», – зазначив на урочистостях Ясюнецький.

Воїнів УПА вшанували хвилиною мовчання та поклали квіти до пам’ятного знаку.

За даними Житомирської ОДА, 8 липня 1955 року по вулиці Рудня у Сушках відбувся останній бій бійців УПА на Житомирщині проти військ НКВС. «8 липня 1955 року садибу Марії Яценко на західній околиці села Сушки оточило кілька сотень НКВСівців, які через динаміки зажадали від повстанців здатися.Їх було в криївці двоє – сотенний «Роман» (Володимир Кудря) та вояк «Лис» (Олексій Усач, як буде встановлено аж через сорок років уже в незалежній українській державі).У відповідь карателі почули: «Вояки УПА не здаються!»», - зазначають в ОДА. Розпочавшись вночі, цейбій тривав майже 10 годин. Енкаведисти підпалили хату, з якої відстрілювалися «Роман» і «Лис». Вояки УПА вискочили з хати і кинулися в різні боки. Але село було оточене щільним кільцем, і їх застрелили.

«Московські карателі були подивовані незламністю упівців, адже їх було у сотні разів менше. Та для українців цей нерівний бій завершився трагічно»,- нагадують у прес-службі ОДА.