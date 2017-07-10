Київ отримав першу партію препарату для лікування хворих на ВІЛ \ СНІД - Кличко

Новітній препарат антиретровірусної терапії, який отримав Київ, дозволить пацієнтам із ВІЛ отримати ефективне лікування та можливість повноцінного життя. І це є ще одним важливим кроком до зупинення епідемії ВІЛ/СНІДУ. Про це мер Києва Віталій Кличко заявив під час передачі препарату шостого покоління (долутегравір) для антиретровірусної терапії міському центру профілактики та боротьби зі СНІДом від Фонду «АНТИСНІД» Олени Пінчук.

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«Вперше в рамках державно-приватного партнерства, у якості допомоги від благодійного фонду Олени Пінчук «АНТИСНІД», Київ сьогодні отримав першу партію нового препарату шостого покоління для лікування 750 пацієнтів цього року. А протягом двох років препарат отримають загалом 1300 пацієнтів із ВІЛ-інфекцією, – наголосив Віталій Кличко. – І я вдячний нашим донорам та партнерам за допомогу та за те, що завдяки новому препарату багато людей отримають можливість для повноцінного життя та отримання ефективної терапії. І це, зазначу, також є важливим кроком до зупинення епідемії ВІЛ/СНІДУ», – підкреслив мер столиці.

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Міський голова також подякував уряду США за те, що в рамках програми PEPFAR Києву надають додатково 1,6 млн доларів для закупівлі препаратів для лікування ВІЛ-позитивних пацієнтів.

«І це – значна підтримка для поліпшення надання послуг ВІЛ-інфікованим», – сказав мер.

Віталій Кличко нагадав, що 6 квітня минулого року у Києві була підписана Паризька Декларація. Таким чином Київ включили у програму прискорення заходів у боротьбі зі СНІДом Fast-Track Cities.

«Також минулого року Київ вперше на міжнародній конференції Fast-Track Cities у Нью-Йорку, яку я відвідав, був єдиним містом, яке представляла і влада столиці, і представники громадських організацій. І ми – спільно з донорськими та громадськими організаціями докладаємо всіх зусиль, аби зупинити цю епідемію», – розповів Віталій Кличко.

Він додав, що 8 грудня 2016 року своїм рішенням Київрада затвердила Міську цільову програму протидії епідемії ВІЛ-інфекції на 2017-2021 роки.

«І на цей рік заплановане фінансування з бюджету Києва – 41 млн грн. Ми вже маємо позитивні результати у завданнях, які ми взяли на себе у рамках програми Fast-Track Cities та стратегії 90-90-90. На сьогодні вже збільшився відсоток людей, які знають про свій ВІЛ-статус та перебувають під медичним наглядом. Також зросла кількість людей із ВІЛ, які отримують безкоштовну медичну допомогу», – зауважив Віталій Кличко.

Мер зазначив, що у 2017 році кількість людей із ВІЛ, які взяті під медичне спостереження, на 23% перевищує показник за аналогічний період 2016 року. Поступово збільшується кількість підготовленого персоналу та продовжуються закупівлі швидких тест-систем для визначення ВІЛ.

«За оперативною інформацією міського центру СНІДу, станом на 1 липня у Києві на обліку перебуває 12 323 пацієнта. 7 682 з них отримують антиретровірусну терапію. І – що важливо – у 2017-му році додатково 5 тисяч людей отримають безкоштовне лікування ВІЛ/СНІДу. Такі плани ми маємо у рамках стратегії 90-90-90», – сказав Віталій Кличко.

Мер Києва наголосив, що СНІД – це проблема не однієї окремої країни чи якогось одного міста – ця хвороба є загрозою і викликом усьому світу.

«Одна четверта всіх людей, що живуть з ВІЛ, мешкає в 200 великих містах. І Київ входить до цих двохсот міст світу, які спільними діями можуть подолати глобальну епідемію СНІДу», – підсумував Віталій Кличко.

У свою чергу голова UNAIDS в Україні Яцек Тишко зазначив, що передача новітнього препарату Київському центру СНІДУ – це важливий крок у реалізації планів, які взяв на себе Київ у рамках Fast-Track Cities. А голова Координаційної ради Всеукраїнської мережі людей, що живуть з ВІЛ Дмитро Шерембей підкреслив, що початок лікування новітнім препаратом означає, що кількість ВІЛ-позитивних людей, які можуть передати вірус, в нашій країні зменшуватиметься.