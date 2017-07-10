У Дніпрі поліція розслідує умисний підпал піцерії Veterano в центрі міста

У Дніпрі поліція розслідує факт умисного підпалу піцерії Veterano pizza, в якій працюють ветерани АТО. Як повідомили УНІАН у відділі комунікації ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області, пожежа сталася 9 липня близько другої години ночі по вул. Старокозацькій в центрі міста. В результаті вогнем знищено літній майданчик закладу.

Читайте такожУ Дніпрі сталася пожежа в піцерії, де працюють ветерани АТО (фото, відео)«За результатами попередньої перевірки встановлено, що невідомі особи пошкодили майно кафе Veterano pizza шляхом підпалу. Постраждалих немає. На даний час тривають слідчі дії», - йдеться у повідомленні поліції.

За фактом пожежі слідчим відділення Шевченківського відділення поліції Дніпра розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 194 та ч. 2 ст. 296 Кримінального кодексу ("умисне знищення або пошкодження майна"; ""хуліганство").