Ющенко пропонує Тимошенко знову летіти одним літаком
Президент України Віктор ЮЩЕНКО пропонує прем`єр-міністру Юлії ТИМОШЕНКО летіти на Міжнародну конференцію з модернізації газотранспортної системи України, що відбудеться у Брюсселі 23 березня, одним літаком.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента України, така ініціатива озвучена “з метою економії державних коштів”.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 19 березня, Президент і прем`єр перебували у Брюсселі, звідки вилетіли до Києва одним літаком.
Довідка УНІАН. Згідно з міжнародними нормами державного протоколу, для забезпечення безпеки не рекомендується переїзд або переліт у одному транспортному засобі вищих державних посадових осіб – Президента, прем’єр-міністра та керівника парламенту.
Державний протокол – це зведення правил та умовностей, а також традицій для міждержавного спілкування, закріплених Віденською конвенцією.
Державний протокол відповідно до міжнародної практики регулює процедурні правила проведення офіційних заходів за участю керівництва країни.
Державний протокол встановлює і забезпечує єдині протокольно-організаційні норми, закріплює принцип протокольного старшинства посадовців при проведенні внутрішньодержавних і міжнародних заходів і є обов`язковим для виконання всіма державними органами і організаціями при плануванні і здійсненні протокольних заходів.