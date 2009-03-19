Ющенко пропонує Тимошенко знову летіти одним літаком

Президент України Віктор ЮЩЕНКО пропонує прем`єр-міністру Юлії ТИМОШЕНКО летіти на Міжнародну конференцію з модернізації газотранспортної системи України, що відбудеться у Брюсселі 23 березня, одним літаком.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента України, така ініціатива озвучена “з метою економії державних коштів”.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 19 березня, Президент і прем`єр перебували у Брюсселі, звідки вилетіли до Києва одним літаком.

Довідка УНІАН. Згідно з міжнародними нормами державного протоколу, для забезпечення безпеки не рекомендується переїзд або переліт у одному транспортному засобі вищих державних посадових осіб – Президента, прем’єр-міністра та керівника парламенту.

Державний протокол – це зведення правил та умовностей, а також традицій для міждержавного спілкування, закріплених Віденською конвенцією.

Державний протокол відповідно до міжнародної практики регулює процедурні правила проведення офіційних заходів за участю керівництва країни.

Державний протокол встановлює і забезпечує єдині протокольно-організаційні норми, закріплює принцип протокольного старшинства посадовців при проведенні внутрішньодержавних і міжнародних заходів і є обов`язковим для виконання всіма державними органами і організаціями при плануванні і здійсненні протокольних заходів.