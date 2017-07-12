У Волинській області вандали позначили свастикою меморіал закатованим євреям

У селі П'ятидні Володимир-Волинського району Волинської області невідомі осквернили меморіал закатованим євреям. Про це повідомив голова місцевої єврейської громади Володимир Музиченко, передає Вголос.

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"Невідомі негідники осквернили святе для мене і кожної нормальної людини місце - меморіал на місці розстрілу близько двадцяти тисяч громадян нашого міста і прилеглих населених пунктів в с. П'ятидні. Цих людей убили нацисти за сприяння місцевої поліції. Їх убивали лише за те, що вони народилися євреями. Якісь ви***ки потай залишили образливі написи, зміст яких зводиться до порівняння євреїв із нацистами", - написав Музиченко на своїй сторінці у Facebook.

Він зауважив, що після його звернення до відповідних служб аналогічні написи залишаються на зупинці с. Ворчин - на міжнародній трасі, по якій "їдуть іноземці з Європи і роблять дуже неприємні для України висновки про українців".

Голова місцевої єврейської громади також нарікає, що поліція не розлідує кримінальні справи про випадки наруги над могилами в цьому ж меморіалі. Музиченко також звернувся до влади із питанням щодо того, що територія меморіалу є об'єктом діяльності "чорних археологів" і "металошукачів", а "якісь «патріоти» облаштували собі справжній тренувальний табір".