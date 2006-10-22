Другу добу в Криму не можуть ліквідувати пожежу

У Судаку (Крим) виникло самозагорання на міському полігоні побутових відходів, повідомили УНІАН в Центрі громадських зв`язків Головного управління МНС України в Автономній республіці Крим.

Звалище горить вже другу добу. В ліквідації горіння задіяні 4 машини з цистернами для води, 3 самоскиди "КамАЗ" і один бульдозер. Станом на вчорашній вечір площу горіння вдалося зменшити. Роботи тривають.