В Одесі провели вражаючий літературний флешмоб (відео)

Люди створили живий ланцюг від літературного музею до пам'ятника Бабелю. З собою принесли книжки про Одесу та збірки одеських авторів, повідомляє ТСН.

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Двадцять хвилин читали вголос. Виявилося, що "Три Товстуни" монгольською та оповідання Бабеля грецькою – ще не найбільш екзотичні переклади.