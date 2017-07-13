На Дніпропетровщині відкриють найбільший скейт-парк в країні

В даний час в Кам'янському йдуть роботи зі створення екстрим-парку. Про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомив радник голови Дніпропетровської обласної організації Юрій Голік.

Читайте такожУ Житомирі започаткували соціальний проект для молоді: відтепер у гідропарку можна займатися серфінгом«В реконструйованому нами величезному парку Кам'янського (колишній Дніпродзержинськ), за проектом федерації екстремальних видів спорту України, йде монтаж найбільшого скейт-парку в Україні. До цього найбільший скейт парк в країні був побудований у Харкові. Тепер найбільший буде в Дніпропетровській області», - написав Юрій Голік.