E-health: поліклініка без черг, медицина без паперів

Чи можете ви уявити поліклініки без черг та без купи паперової роботи лікарів? Все це існує у вигляді електронних реєстрів пацієнтів у всьому цивілізованому світі вже давно. Але українські пацієнти поки що множать архіви медзакладів паперовими картками. Зрозуміло, що це позначається як на якості лікування, так і на ефективності роботи лікарів.

Одним із потужних інструментів, який дозволить докорінно змінити цю ситуацію, є система eHealth. Її запуск відбувся зовсім нещодавно - наприкінці червня 2017 року. І першим кроком стала реєстрація медичних закладів в електронному реєстрі. За перші три дні 25 поліклінік з 15 міст України приєдналися до системи eHealth.

eHealth для пацієнта

Запис на прийом до лікаря, не виходячи з дому. Пацієнту потрібно буде зареєструватись та вказати номер мобільного телефону. Після реєстрації в електронній системі у пацієнта з’являється можливість записатися на прийом.

Швидкий пошук і вибір лікаря. Для цього використовується функція пошуку, обирається потрібний лікар і його розклад роботи. Система покаже вільні часові слоти, на які можна записатися.Така модель вирішує проблему черг і необхідності брати славнозвісні талончики до лікаря

Отримання рецепту на ліки та перевірити наявність ліків у аптеці чи медичному закладі. Це особливо важливо для програми «Доступні ліки», яка запрацювала в Україні з квітня 2017 р. Впровадження цього компоненту дозволить позбутись проблеми паперових рецептів та вирішить питання наявності чи відсутності бланків на препарати.

Медична картка пацієнта в електронному форматі. Після впровадження електронної картки, історія хвороби, візити до вузьких спеціалістів, щеплення, діагностичні відомості та призначення лікаря будуть занесені до персонального профілю пацієнта.

eHealth для лікаря

Прозорість дій лікаря. Ні для кого не секрет, що деякі лікарі часом направляють пацієнта на повторні або непотрібні обстеження, на які людина витрачає свій час і гроші. Система eHealth, єдині протоколи лікування, а також контроль з боку Національної служби здоров’я дозволять звести до мінімуму такі явища.

Раціональне використання часу. Лікарю не потрібно буде витрачати час на звіти, адже вся необхідна інформація формується автоматично в електронній системі. У лікаря з’являється більше часу на пацієнта.

eHealth для управлінців

Контроль за коштами, передбаченими на надання медичних послуг. «Якісний eHealth корисний не лише для управлінців або для лікарів, а обслуговує всю систему охорони здоров’я. Він оптимізує роботу лікарів та адміністраторів – щоб знати, що відбувається у них в лікарнях, що відбувається з пацієнтами, які програми краще запроваджувати», - наголошує менеджер проекту eHealth, позаштатний радник голови МОЗ України Ірина Шевченко.

Захист лікаря і пацієнта від лікарської помилки. Прозорість процесу надання медичної послуги у разі виникнення якоїсь проблеми може підтвердити або спростувати правильність призначень лікаря.