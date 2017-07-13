Суд підтвердив рішення про арешт 12 квартир, що належать 20-річній дочці екс-глави Сумської ОДА

Апеляційний суд підтвердив правомірність накладення арешту на 12 квартир і три паркомісця, що належать 20-річної дочки екс-голови Сумської облдержадміністрації, а нині депутата Сумської обласної ради Юрія Чмиря.

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Як повідомила прес-секретар прокуратури Сумської області Наталія Науменко, відповідне рішення Апеляційний суд Сумської області ухвалив 12 липня.

Прокуратура Сумської області здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом ухилення від сплати податків сім'єю колишнього чиновника Сумської області часів екс-президента Віктора Януковича, який в даний час є чинним депутатом облради, а за його клопотанням на 12 квартир і 3 паркомісця, які можуть підлягати спеціальної конфіскації, як майно, отримане в результаті вчинення злочину або є доходами від такого майна, слідчим суддею накладено арешт у вигляді заборони їх відчуження.

"12 липня Апеляційний суд Сумської області рішення суду першої інстанції про арешт зазначених квартир і паркомісць залишено без змін, скаргу представника власника арештованого майна залишена без задоволення", - зазначила Науменко.

Як повідомляв УНІАН, за даними прокуратури, 20-річна студентка, дочка Чмиря протягом останніх чотирьох років придбала у власність 12 квартир у центрі Києва і в Оболонському районі та 3 паркомісця, загальна вартість яких, за попередніми підрахунками, становить понад 50 млн грн. При цьому офіційні доходи чиновника і членів його сім'ї, інформації органів Державної фіскальної служби, не відповідають вказаної вартості придбаного майна. В даний час триває розслідування за ч. 2 ст. 212 КК України.

Крім того, 7 липня генеральний прокурор Юрій Луценко заявив, що під час обшуків двох банківських комірок Чмиря замість задекларованих ним 572 тис. дол. знайшли 1 млн 180 тис.

Чмир з липня 2010 року по грудень 2013 року був головою Сумської облдержадміністрації, а з грудня по лютий 2013 2014 року - заступником глави Адміністрації президента України. У свій час він був народним депутатом України п'ятого та шостого скликань і членом Партії регіонів. Зараз безпартійний. Обраний до Сумської облради від політичної партії «Відродження» 25 жовтня 2015 року, але з тих пір не був присутній ні на одній сесії облради. За даними сайту Сумської облради, з 2015 р. по теперішній час Чмирь є заступником директора з фінансових питань ТОВ «Корнфудзинтернешнл».