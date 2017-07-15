Сьогодні вранці у Житомирі для дітей провели свято шоколаду “ Шоколадна країна".

Як передає кореспондент УНІАН, захід відбувся на подвір'ї Дому української культури по вулиці Великій Бердичівській.

Його головним організатором виступило управління культури Житомирської міської ради.

Для учасників свята провели шоколадний ярмарок, дитячу анімаційну програму, безкоштовний аквагрим та майстер-класи з виготовлення шоколаду.

На подвір'ї Дому української культури діти разом з аніматорами в костюмах казкових героїв танцювали, співали та виготовляли цукерки. На завершення учасники свята отримали солодкі подарунки.

Як повідомляв УНІАН, у квітні минулого року у Житомирі на відкритті Дому культури встановили 3-метрову ляльку-мотанку.