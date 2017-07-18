На Дніпропетровщині під час військових навчань сталася пожежа

На Дніпропетровщині внаслідок навчальних стрільб виникла пожежа площею 30 гектарів.

Як повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій, поблизу смт. Гвардійське Новомосковського району о 10.42 17 липня на території військового полігону в/ч А1363, попередньо, внаслідок проведення навчальних стрільб, сталося загорання сухої трави та лісової підстилки окремими осередками на площі близько 20 га.

Читайте такожДніпро першим в Україні повністю оновив амуніцію вогнеборцівО 20.40 пожежу було локалізовано на площі близько 30 га. Гасіння пожежі триває.