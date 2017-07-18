На Дніпропетровщині під час військових навчань сталася пожежа

09:03, 18 липня 2017
Суспільство
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В даний час гасіння пожежі триває. До робіт залучено 24 одиниці техніки та 302 осіб.

Фото: УНІАН

На Дніпропетровщині внаслідок навчальних стрільб виникла пожежа площею 30 гектарів.

Як повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій, поблизу смт. Гвардійське Новомосковського району о 10.42 17 липня на території військового полігону в/ч А1363, попередньо, внаслідок проведення навчальних стрільб, сталося загорання сухої трави та лісової підстилки окремими осередками на площі близько 20 га.

Читайте такожДніпро першим в Україні повністю оновив амуніцію вогнеборцівО 20.40 пожежу було локалізовано на площі близько 30 га. Гасіння пожежі триває.

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Теги: #пожежа військові навчання