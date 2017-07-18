Проект "Малоросія": окупанти вирішили створити нову мову

Ватажок бойовиків Олександр Захарченко поділився планами щодо майбутнього "Малоросії". Так, у новій "країні" бойовики вирішили ввести нову мову, - "малоросійську", повідомляють "РИА Новости".

"Малоросія - багатонаціональна держава, державними мовами якої є малоросійська і російська, при збереженні прав регіональних мов", - йдеься в "конституційному акті", який вже встигли підготувати бойовики.

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Як повідомляв УНІАН, Ватажок "ДНР" Олександр Захарченко заявив про створення "нової держави "Малоросії", яка, за його словами, має стати "наступником України". Президент України Петро Порошенко заявив, що проект "Новоросія" похований.