Україна відправить у Чорногорію літак для допомоги у гасінні масштабних пожеж

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман доручив Державній службі з надзвичайних ситуацій надати необхідну допомогу уряду Чорногорії і направити в країну пожежний літак Ан-32П. Як повідомляється на Урядовому порталі, таке доручення дано у відповідь на запит Міністерства внутрішніх справ Чорногорії, що надійшов сьогодні, 18 липня.

Читайте такожДва літаки АН-32П повернулися до України після гасіння пожеж в Ізраїлі«Прошу направити в Чорногорію пожежний літак Ан-32П для гасіння лісових пожеж - у відповідності з Угодою про співпрацю у сфері захисту від природних та інших катастроф між урядом України та урядом Чорногорії», - йдеться у дорученні.

Як повідомлялося, на Адріатичному узбережжі Чорногорії вирують лісові пожежі. Поширенню вогню сприяють спека і сильний вітер.