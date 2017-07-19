У Дніпропетровській області знову спалахнула пожежа у військовому лісгоспі

У районі селища Гвардійського в Новомосковському районі Дніпропетровської області сталася пожежа у військовому лісгоспі. Вогонь спалахнув близько полудня 19 липня, повідомила Радіо Свобода керівник прес-служби головного управління ДСНС у Дніпропетровській області Дар'я Гречищева.

За її даними, площа пожежі становить 15 гектарів: 14,5 гектарів – це суха трава, півгектара – підстилка хвойного лісу.

Як зазначила речниця відомства, ця пожежа спалахнула в тому ж лісгоспі, за вісім кілометрів від тієї, яку гасили понад добу з 17 липня, і не пов’язана з військовими стрільбами. На місці працюють підрозділи протипожежної служби з Дніпра, Кам’янського й Синельникового.

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"Це територія військового лісгоспу. Причину ми поки не можемо назвати. Швидше за все, це було необережне поводження з вогнем", – сказала Гречищева.

Вранці 17 липня поблизу селища Гвардійське Новомосковського району Дніпропетровської області спалахнула пожежа на території полігону військової частини А1363. Попередньо причиною загоряння рятувальники назвали проведення навчальних стрільб. Це були планові навчання артилерії і армійської авіації. Стрільби відразу ж були припинені. Через сильний вітер вогонь поширився на значну територію. Зараз цю пожежу загасили.