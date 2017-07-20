Неможливість допитати Клименка суттєво ускладнює слідство у справі Шеремета - МВС

Неможливість допитати колишнього міністра доходів і зборів Олександра Клименка суттєво ускладнює слідство у справі щодо вбивства журналіста Павла Шеремета.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам сказав директор Департаменту комунікації Міністерства внутрішніх справ Артем Шевченко.

Він сказав, що Шеремет "мав доволі активні контакти на території Російської Федерації".

"Які – дослідити слідчим шляхом зараз є неможливим для українського слідства через характер нинішніх відносин правоохоронних органів України і Російської Федерації, країни-агресора. Так само, марно сподіватися на якусь правову допомогу від слідчих органів країни-агресора", - сказав Шевченко.

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"У будь-якому разі слідство дуже хоче провести слідчі дії з контактами на території Російської Федерації. Хоча б допитати Клименка, з яким зустрічався потерпілий незадовго до своєї загибелі і вів якісь розмови. Все це значно ускладнює слідство", - заявив Шевченко.

"Всі ці контакти, зокрема, на російській території, дослідити зараз слідчим шляхом або допитати неможливо, так само як сподіватися на допомогу з боку правоохоронних органів Російської Федерації. Це суттєво ускладнює слідство, але воно не стоїть на місці і працює постійно", - додав Шевченко.

Як повідомляв УНІАН, Шеремет загинув в центрі Києва вранці 20 липня 2016 року внаслідок вибуху автомобіля. Поліція кваліфікувала злочин за 2 ч. п. 5 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство, вчинене способом, небезпечним для життя багатьох осіб).

Генеральний прокурор Юрій Луценко назвав основною версією вбивства Шеремета помсту за його професійну діяльність.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков не виключив, що до вбивства Шеремета може бути причетна Росія. Він також заявив, що Національна поліція готова заплатити 200 тис. грн за будь-яку інформацію, що стосується вбивства журналіста.