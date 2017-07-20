Чи є у вас конфлікти через кондиціонер/провітрювання? – опитування УНІАН

В Україну нарешті прийшла справжня літня спека, а, отже, в офісах, закладах харчування та маршрутках загострилися справжні баталії між тими, хто «за» та «проти» кондиціонеру чи провітрювань.

Тож УНІАН вирішив поцікавитися у своїх читачів, чи часто вони потрапляють у конфліктні ситуації через кондиціонер/провітрювання?

Як повідомляв Погода УНІАН, за довгостроковими прогнозами погоди на серпень 2017 року, перші числа місяця будуть спекотними, на території нашої країни повітря прогріється до +30...+33º.

Однак у середині місяця очікується незначне похолодання до +23...+-26°.

У другій декаді місяця погода потішить українців помірною температурою в межах +25...+28º. Кінець місяця очікується досить прохолодним до +23º.