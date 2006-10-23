Посол Ірану звернувся до Генпрокуратури

Надзвичайний і Повноважний Посол Ісламської Республіки Іран Сейєд Муса КАЗЕМІ звернувся до Генерального прокурора України Олександра МЕДВЕДЬКА з проханням щодо організації повного, об’єктивного та прозорого розслідування низки кримінальних справ, пов`язаних з громадянами Ірану.

Як повідомили УНІАН в прес-службі Генпрокуратури, з відповідним проханням посол звернувся сьогодні під час зустрічі з О.МЕДВЕДЬКОМ.

У свою чергу О.МЕДВЕДЬКО запевнив посла, що всі зазначені випадки буде взято на контроль, а також вжито необхідних заходів, спрямованих на прискорення розслідування та судового розгляду цих кримінальних справ.

У ході переговорів було розглянуто питання співробітництва у сфері надання взаємної двосторонньої правової допомоги, а також обговорено стан договірно-правової бази співробітництва між правоохоронними органами України та компетентними установами Ірану.

Під час розмови обговорювалися як загальні питання двостороннього співробітництва у правоохоронній сфері, так і перспективи подальшої співпраці у розслідуванні конкретних кримінальних справ.