Звинуваченого у вимаганні хабара мера Вишгороду судитимуть в Шевченківському райсуді Києва

За апеляційної скарги прокуратури Київської області Вишгородського міського голову судитимуть в Шевченківському районному суді столиці.

Про це повідомила прес-служба прокуратури Київської області.

У відомстві нагадали, що слідчим управлінням прокуратури Київської області було скеровано до суду для розгляду по суті обвинувальний акт відносно Вишгородського міського голови та двох його спільників, які за попередньою змовою вимагали неправомірну вигоду від представника будівельної компанії в сумі 300 тис. євро та 4 тис. кв. м нежитлових приміщень в новобудові.

«Втім, судом з надуманих підстав повернуто прокурору обвинувальний акт. Не погоджуючись із таким рішенням суду, прокуратурою Київської області оскаржено його в суді апеляційної інстанції», - зазначили у прокуратурі.

Апеляційну скаргу задоволено в повному обсязі та скеровано обвинувальний акт до Шевченківського районного суду Києва для розгляду по суті.

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Мер Вишгороду обвинувачується у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 368, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 368 Кримінального кодексу України, його співучасники – за ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 368, ч.5 ст. 27 ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 368 КК України.

Як повідомляв УНІАН, досудовим розслідуванням встановлено, що Вишгородський міський голова Олексій Момот спільно з Грищенком і Маджановим, за попередньою змовою між собою, вимагали неправомірну вигоду в сумі 300 тис. євро та одержали 200 тис. євро від представника будівельної компанії Семенчука за неперешкоджання продовженню оренди земельної ділянки і будівництву багатоквартирних житлових будинків.

14 квітня 2016 року СБУ заявила про затримання мера Вишгорода.

17 квітня 2016 року Печерський райсуд Києва обрав Момоту запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на два місяці з можливістю внесення застави у 5 млн грн. 18 квітня за Момота було внесено заставу, і він вийшов із СІЗО.

Пізніше Печерський райсуд задовольнив клопотання прокуратури Київської області про відсторонення Момота від посади мера Вишгорода, але Апеляційний суд Києва скасував запобіжний захід та відновив його на посаді мера Вишгорода.

Момот відкидає звинувачення у хабарництві.