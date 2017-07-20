На Донеччині трьох поліцейських викрили у катуванні затриманих

Слідчі прокуратури Донецької області спільно зі співробітниками Донецького управління Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції сьогодні, 20 липня, затримали трьох дільничних офіцерів сектору превенції Покровського відділу обласної поліції. Про це повідомила прес-служба прокуратури Донецької області.

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Слідству вдалося встановити, задокументувати та ліквідувати створену поліцейськими злочинну схему штучного покращення показників службової діяльності.

Правоохоронці з метою підвищення своїх показників у роботі з виявлення та розкриття кримінальних та адміністративних правопорушень, систематично фабрикували докази винуватості осіб у кримінальних провадженнях. Зокрема, передавали наркозалежним особам наркотики для подальшого їх притягнення до кримінальної відповідальності.

Крім того, зафіксовано факти побиття та катування затриманих осіб. Так, правоохоронці, перебуваючи у приміщенні одного з дільничних пунктів поліції, спонукали затриманого взяти на себе відповідальність за кримінальне правопорушення, якого той не скоював. Отримавши відмову від затриманого, поліцейські побили його гумовим кийком по голові, тулубу, рукам та ногам.

Наразі досудове розслідування за ч. 2 ст. 365 (перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу), ч. 2 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів) Кримінального кодексу України продовжується.