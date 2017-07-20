У Харкові поліцейський погорів на хабарі в 1,6 тисячі доларів

У Харкові за підозрою в отриманні 1,6 тис. дол. хабара затримали працівника поліції.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Харківської області з посиланням на заступника начальника управління Сергія Перепелицю, слідчі прокуратури Харківської області спільно з управлінням внутрішньої безпеки ГУНП в області сьогодні, 20 липня, викрили під час одержання неправомірної вигоди оперуповноваженого одного з районних відділів поліції Харкова.

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За його відомостями, 25-річний старший лейтенант поліції вимагав та отримав 1,6 тис. дол. від громадянина. За ці кошти поліцейський пообіцяв не притягати до кримінальної відповідальності чоловіка та повернути господарю автомобіль, який був вилучений як начебто двійник із підробленим техпаспортом.

Поліцейський затриманий у момент передачі грошей. Слідчими прокуратури готується оголошення підозри за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України.