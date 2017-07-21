Потужний землетрус в Егейському морі: інформація про постраждалих українців не надходила

Станом на ранок 21 липня інформації про постраждалих під час землетрусу в курортних регіонах Туреччини і Греції не надходило. Про це повідомляє Департамент консульскої служби МЗС.

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"#Землетрус в #Греція, #Туреччина. Консул повідомляє, що станом на 08:00 інформація про постраждалих не надходила", - сказано в офіційному "Твіттері".

#Землетрус в #Греція, #Туреччина. Консул повідомляє, що станом на 08:00 інформація про постраждалих не надходила. — Українцям у світі (@UkrZaKordonom) July 21, 2017

Як повідомляв УНІАН, землетрус стався о 01:31 за місцевим часом. За даними Європейського середземноморського сейсмологічного центру, епіцентр підземних поштовхів знаходився в 12 км на південь від популярного курорту Бодрум, а також у 90 км від грецького острова Родос. Осередок землетрусу залягав на глибині 10 км. Всього відомо про 120 постраждалих.

У Бодрумі на деяких старих будівлях виникли тріщини, сталося відключення електрики в деяких районах міста, люди в багатьох містах і населених пунктах вибігли на вулицю.

В результаті землетрусу на курортному грецькому острові Кос, який знаходиться неподалік від турецького узбережжя, загинули дві людини, ще кілька постраждали.

За даними влади турецької провінції Мугла, в якій знаходяться як Мармаріс, так і Бодрум, ніяких серйозних руйнувань в результаті зафіксовано не було. Мер Бодрума Мехмед Кочадон повідомив, що в деяких старих будівлях виникли тріщини.