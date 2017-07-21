У Житомирі відзначили 110-ту річницю від дня народження Ольжича

Сьогодні у Житомирі відзначили 110-ту річницю від дня народження видатного земляка, поета Олега Ольжича, передає кореспондент УНІАН.

Урочистості розпочалися о 10.00 покладанням квітів до пам’ятної дошки Олегу Ольжичу на розі вулиць Ольжича та Перемоги.

Далі вони продовжилися об 11.00 в Домі української культури по вулиці Великій Бердичівській.

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З вітальним словом перед учасниками зібрання виступили: керуюча справами виконавчого комітету Житомирської міської ради Ольга Пашко. депутат Житомирської обласної ради Сидір Кізін, журналістка і громадський діяч Олена Галагуза, житомирські поети, краєзнавці та інтелігенція.

Прозвучали вірші з поетичних збірок Ольжича. Виступаючі говорили про “велике значення історичної постаті Ольжича, який присвятивши своє життя боротьбі за державність України”. Також на заході прозвучало, що до Дня Незалежності України, 24 серпня цього року, у Житомирі планують відкрити оновлений сквер на честь Ольжича. Невдовзі ту же, у сквері, йому також планують відкрити пам'ятник.

Учасники заходу переглянули експозицію присвячену Ольжичу «Захочеш і будеш» та документальний фільм «Ольжич».

Довідка УНІАН. Олег Ольжич, справжнє ім’я і прізвище якого Олег Кандиба, - син поета Олександра Олеся, народився 21 липня 1907 року у Житомирі. У 1923 р. сім’я Кандиб емігрувала. Ольжич навчався у Карловому університеті у Празі, спеціалізувався з історії, зокрема, археології. Здобув світове визнання своїми дослідженнями пам’яток Трипільської культури. З початку 30-х років стає відомим як поет. У 30-х роках Ольжич присвячує себе українській національній визвольній боротьбі, вступає в ОУН.

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Як заступник голови Проводу ОУН Ольжич керує розбудовою мережі ОУН, організовує адміністративне, громадське та політичне життя, зокрема? Українську національну раду у Києві, бере участь у створенні газети «Українське слово». У грудні 1941 року німці заборонили вихід «Українського слова», співробітників газети було заарештовано і незабаром страчено.

У травні 1944 року Ольжича за підпільну антинімецьку діяльність було заарештовано у Львові, а у червні закатовано у концтабірній в’язниці у Саксенгаузені.