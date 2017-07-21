Через сім років на екрани виходить нова частина фільму про вбивцю-конструктора "Пила" (відео)

Через сім років на екрани кінотеатрів вийде нова частина хоррора "Пила".

В Америці прем'єра восьмої частини франшизи відбудеться у переддень Хеллоуїна, 27 жовтня.

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Новий фільм має назву "Головоломка" і знову розповідає про вбивцю-конструктора, якого поліція і слідчі намагаються знайти.

Остання частина фільму "Пила 3D" вийшла ще в 2010 році. Однак фанати хоррора не втрачали надію, що восьма частина не змусить на себе чекати.