Через сім років на екрани виходить нова частина фільму про вбивцю-конструктора "Пила" (відео)
14:09, 21 липня 2017Суспільство
184 0
В Америці прем'єра восьмої частини франшизи відбудеться у переддень Хеллоуїна, 27 жовтня.
Через сім років на екрани кінотеатрів вийде нова частина хоррора "Пила".
В Америці прем'єра восьмої частини франшизи відбудеться у переддень Хеллоуїна, 27 жовтня.
Читайте такожДемі Мур з'явиться в новому фільмі в українській вишиванці (відео)
Новий фільм має назву "Головоломка" і знову розповідає про вбивцю-конструктора, якого поліція і слідчі намагаються знайти.
Остання частина фільму "Пила 3D" вийшла ще в 2010 році. Однак фанати хоррора не втрачали надію, що восьма частина не змусить на себе чекати.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter