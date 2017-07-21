Сьогодні у Житомирі комісія облради узгодила питання, що виносяться на сесію 27 липня, повідомли УНІАН у прес-службі облдержадміністрації. Як зазначається у повідомленні, питання надання матеріальної допомоги учасникам АТО, перерозподілу систем внутрішньовенних інфузій, призначення керівників медичних установ та інші розглянули депутати облради під час засідання постійної комісії з питань охорони здоров’я, соціального захисту населення та у справах ветеранів.

Засідання відбулось сьогодні, 21 липня, під головуванням депутата Ігоря Сабадаша.

Під час роботи депутати погодили питання виділення 53 тис. грн на лікування та проходження реабілітації військовослужбовця, внесення змін до обласного бюджету на 2017 рік, положення про комісію та порядок визнання бійців-добровольців АТО та інші.

За ініціативи управління охорони здоров’я ОДА комісія підтримала питання перерозподілу систем внутрішньовенних інфузій.

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За словами начальника управління Миколи Суслика, за кошти обласного бюджету для постраждалих від ЧАЕС були закуплені системи, термін дії яких невдовзі закінчується. «Тому потрібно їх перерозподілити для того, аби системи могли використовувати всі жителі області, а не лише «чорнобильці», – наголосив Суслик.

Комісія також підтримала звернення уряду та парламенту щодо виділення коштів з державного бюджету на лікування та реабілітацію учасників АТО, звернення щодо збільшення розміру допомоги при народженні дитини.

Участь в засіданні комісії взяв заступник голови Житомирської ОДА Ярослав Лагута, керівники управлінь облдержадміністрації.