Сьогодні о 17.00 Київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ вручить ключі 179-ти новоселам житлового будинку, зведеного за кошти міського бюджету (Дарницький район, вул. Поліська, 15-а).

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації, ключі отримають багатодітні сім’ї, хворі на туберкульоз, сироти, учасники та інваліди Великої Вітчизняної війни, чорнобильці І та ІІ категорій.

О 16.00 – виїзд журналістів з двору столичної мерії (Хрещатик, 36).

Акредитація проводиться до 15.30 за телефонами: 279-24-11 і 279-93-42.