У Житомирі обговорили тему реформування медицини

У Житомирі головні лікарі лікувально-профілактичних закладів міста та області обговорили із заступником міністра охорони здоров’я України Олександром Лінчевським тему реформування галузі медицини. Про це УНІАН повідомили у прес-службі Житомирської облдержадміністрації.

Як зазначається у повідомленні, зустріч пройшла сьогодні, 21 липня, у Житомирському інституті медсестринства.

Читайте такожУ Житомирі комісія облради узгодила питання, що виносяться на сесію

«У нашому міністерстві відтепер не працюють головні спеціалісти. Ці посади відмінені. Заміна їм – групи експертів, тих фахівців з різних галузей медицини, до чиєї думки прислухається медична спільнота, чию думку враховує наше міністерство для прийняття рішень. Кількість груп та їх персональний склад будуть змінюватися», – зазначив Лінчевський.

Він додав, що «ми хочемо піти від тарифної сітки заробітної плати», а фінансування лікарень буде здійснюватися за окремі послуги, а не за ліжко-день.

Присутні на зустрічі лікарі мали змогу поставити запитання урядовцю та отримати відповідь.