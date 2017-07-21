У Житомирі обговорили тему реформування медицини

18:07, 21 липня 2017
Суспільство
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Питання обговорювали головні лікарі лікувально-профілактичних закладів міста та області  із  заступником міністра охорони здоров’я України.

Присутні на зустрічі лікарі мали змогу поставити запитання урядовцю та отримати відповідь / фото oda.zt.gov.ua

У Житомирі головні лікарі лікувально-профілактичних закладів міста та області  обговорили із  заступником міністра охорони здоров’я України Олександром Лінчевським  тему реформування галузі медицини. Про це УНІАН повідомили у прес-службі Житомирської облдержадміністрації.

Як зазначається у повідомленні,  зустріч пройшла сьогодні, 21 липня, у Житомирському  інституті медсестринства.

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«У нашому міністерстві відтепер не працюють головні спеціалісти. Ці посади відмінені. Заміна їм – групи експертів, тих фахівців з різних галузей медицини, до чиєї думки прислухається медична спільнота, чию думку враховує  наше міністерство для прийняття рішень. Кількість груп та їх персональний склад будуть змінюватися», – зазначив  Лінчевський.

Він додав, що «ми хочемо піти від тарифної сітки заробітної плати», а фінансування лікарень буде здійснюватися за окремі послуги, а не за ліжко-день.

Присутні на зустрічі  лікарі мали змогу поставити запитання урядовцю та отримати відповідь.

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Теги: #Житомир#Житомирська ОДА#питання рефомрування медицини