Абітурієнти вже подали більше мільйона заяв

Станом на п'ятницю, 21 липня, вступники подали до внз майже 1,2 мільйона заяв.

Через електронні кабінети в системі ЕГЕБО зареєстровано понад 680 тисяч заяв на вступ.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства освіти і науки.

"Вранці 21 липня 2017 року на всі освітньо-кваліфікаційні рівні - молодший спеціаліст, бакалавр і магістр - вступники подали 1 млн. 194 тис. 628 заяв. Таку інформацію надає розпорядник ЕГЕБО - ДП "Інфоресурс", - йдеться в повідомленні.

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Зазначається, що наразі зареєстрували 151 тис. 481 електронний кабінет - це понад 80% від тієї кількості, які в МОН прогнозують у цьому році. Через ці електронні кабінети подано 684 тис. 116 заяв на вступ до внз.

"Дані повністю корелюють з аналогічними цифрами минулорічної вступної кампанії на ті ж дати. І це з урахуванням того, що в минулому році вступники мали можливість подавати більшу кількість заяв і в цьому році не здійснюється прийом заяв на освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста. До того ж цього року приблизно на 20 тисяч зменшилася кількість потенційних абітурієнтів - тих, хто здавав ЗНО", - зазначив директор департаменту вищої освіти МОН Олег Шаров.

Традиційно в трійці лідерів за кількістю поданих заяв залишаються Київський національний університет імені Тараса Шевченка (41488), Львівський національний університет імені Івана Франка (32721), Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського" (27150).

На четверте місце піднялася Львівська політехніка (25819), а відразу за нею - Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича (21288).

Також покращив свої позиції Національний авіаційний університет (18 556), який наздоганяють Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна (18364) і Київський національний торговельно-економічний університет (18175).

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На дев'ятій сходинці Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова (16320), а замикає десятку лідерів Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана (16262), який зараз "потіснив" з рейтингу ДНУ імені Олеся Гончара.

Кожен абітурієнт може відстежити свій рейтинг серед інших вступників у системі "Конкурс" на сайті www.vstup.info. Крім того, в електронному кабінеті вступник може відстежити всі рухи своїх заяв - від прийняття навчальним закладом до зарахування.