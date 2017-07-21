На Дніпропетровщини внаслідок пожежі згоріли 4,8 га озимої пшениці
19:22, 21 липня 2017Суспільство
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До гасіння пожежі на полі загальною площею 30 га була залучена рятувальна техніка ДСНС та техніка власника поля.
Загиблих та постраждалих немає \ фото УНІАН
Сьогодні поблизу села Самарське, Петропавлівського району Дніпропетровщини внаслідок пожежі згоріли 4,8 га озимої пшениці.
Читайте такожУкраїнські аграрії експортували 1,2 мільйона тонн зерновихПро це УНІАН повідомили в Головному управлінні ДСНС у Дніпропетровській області.
Загиблих та постраждалих немає.
Причина пожежі встановлюється Петропавлівським відділенням поліції.
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