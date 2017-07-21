На Дніпропетровщини внаслідок пожежі згоріли 4,8 га озимої пшениці

До гасіння пожежі на полі загальною площею 30 га була залучена рятувальна техніка ДСНС та техніка власника поля.

Сьогодні поблизу села Самарське, Петропавлівського району Дніпропетровщини внаслідок пожежі згоріли 4,8 га озимої пшениці. Читайте такожУкраїнські аграрії експортували 1,2 мільйона тонн зерновихПро це УНІАН повідомили в Головному управлінні ДСНС у Дніпропетровській області. Загиблих та постраждалих немає. Причина пожежі встановлюється Петропавлівським відділенням поліції.

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