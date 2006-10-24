Долар знову падає

У понеділок на готівковому ринку було зафіксоване зниження курсу долара після зростання попереднього тижня.

Як повідомили УНІАН у прес-службі «Правекс-Банку» з посиланням на голову Наглядової ради Степана ЧЕРНОВЕЦЬКОГО, в Києві курс американської валюти знизився, і вона торгується на рівні близько 5,10/5,11 грн. проти зростання протягом попередньої сесії на 3 копійки - до 5,11/5,12 грн. за 1 дол. США.

У Харківському регіоні серед усіх регіонів долар найдорожчий, і коштує 5,120/5,125 грн., при цьому в другій половині дня він втратив близько 1 коп. порівняно з рівнем відкриття.

На сході країни курс долара становить 5,110/5,115 грн. порівняно з 5,135/5,145 грн. у п`ятницю, 20 жовтня.

На заході країни долар залишається практично без змін, і становить 5,09/5,10 грн. при курсі 5,085/5,10 грн. сесією раніше.

Євро також знижується внаслідок падіння готівкового курсу долара і паралельного зниження до долара на міжнародному ринку.

На заході протягом дня євро знизився до 6,40/6,41 грн. з 6,42/6,43 грн., після чого пропозиція єдиної європейської валюти й зовсім пропала, ймовірно, внаслідок надмірного зниження курсу. У попередній день торги проходили в діапазоні 6,42/6,43 грн.

У Києві єдина європейська валюта після зниження торгується в межах 6,42/6,43 грн. проти 6,44/6,455 грн. на попередніх торгах.

У східних регіонах євро котирується на 1 коп. вище порівняно зі столицею, і становить 6,43/6,44 грн. проти 6,46/6,47 грн. на торгах у п`ятницю.