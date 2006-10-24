На мокрій дорозі зіткнулися Toyota, Mazda, Volkswagen і ГАЗ-53

В Алуштинському регіоні Криму на мокрій гірській дорозі вчора ввечері сталася дорожньо-транспортна подія з участю трьох іномарок і вантажівки, повідомили УНІАН у Центрі громадських зв`язків Головного управління МНС України в АРК

За інформацією кримського Главку МНС, під час спуску водій автомобілю Toyota Corolla вирішив піти на обгін, при цьому він не врахував того, що дорога через проливний дощ украй слизька. Не встигнувши ухилитися, Toyota врізалася в автомобіль Mazda, що їхав по стрічній смузі.

Іномарки, що зіткнулися, рикошетом зачепили Volkswagen, який ішов на підйом, а також вантажівку ГАЗ-53.

В результаті аварії 35-річний водій Toyota Corolla одержав удар грудної клітки і садно голови, а 67-річний пасажир цього автомобіля - закритий перелом двох ребер. За словами рятувальників, місце, де сталася ДТП, дуже підступне не тільки для водіїв, які незнайомі з кримськими гірськими дорогами, але й для місцевих жителів.