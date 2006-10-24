Наприкінці тижня в Україні відчутно похолодає

Завтра в Україні очікується хмарна погода з проясненнями, повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі.

Вночі у західній частині, вдень в Україні, окрім східних областей, дощі, місцями грози, вночі у Карпатах та на Закарпатті сильні дощі. Вночі та вранці у південних, східних, північних областях та у Криму туман. Вітер у західній половині північно-західний, 5-10 м/с, у Карпатах пориви 15-20 м/с. Температура вночі 9-14° тепла, вдень 12-17°, на півдні до 21°; у Карпатах вночі 4-9°тепла, вдень 6-11°.

26-27 жовтня - мінлива хмарність. 26 жовтня у східній половині дощі, в окремих районах сильні дощі, грози, на решті території місцями невеликий дощ; 27 жовтня переважно без опадів. Вночі та вранці місцями туман. Вітер північно-західний, 27 жовтня у західних областях південний, 5-10 м/с, в Карпатах пориви 17-22 м/с. Зниження температури вночі 26 жовтня до 4-9° тепла, 27 жовтня у західних та північних областях до 0-5° тепла, в Карпатах і на Прикарпатті місцями до 1-3° морозу (лише у східній частині та в Криму 26 жовтня 8-13° тепла), вдень до 9-14° (на крайньому півдні та в західних областях 12-17°, 27 жовтня на заході до 21°).

28-29 жовтня - часом невеликий і помірний дощ, 29 жовтня у північній половині подекуди з мокрим снігом, лише 28 жовтня вночі в Україні, а вдень у північних областях та на крайньому заході без істотних опадів. Подальше зниження температури вночі до 5° тепла - 1° морозу, вдень до 3-9° тепла; у південній частині та східних областях вночі до 4-9° тепла, вдень до 6-12 ° .

У Києві та області у середу очікується хмарна погода з проясненнями. Вночі без істотних опадів, слабкий туман; вранці та вдень дощ, подекуди гроза. Вітер переважно західний, 5-10 м/с. Температура у Києві вночі 9-11°, вдень 13-15°; по області вночі 9-14°, вдень 12-17°.

26-27 жовтня - мінлива хмарність. 26 жовтня місцями невеликий дощ; 27 жовтня без опадів, вночі та вранці місцями туман. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Зниження температури вночі 26 жовтня до 4-9° тепла, 27 жовтня до 0-5° тепла, вдень до 9-14°.

28 жовтня без істотних опадів, 29 жовтня часом дощ, подекуди з мокрим снігом; подальше зниження температури вночі до 0-5° тепла, вдень до 4-9 тепла.