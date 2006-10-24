Київрада заборонить публічні акції на Хрещатику?

15:25, 24 жовтня 2006
Суспільство
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Громадські організації протестують

Представники громадських організацій підозрюють, що Київська міська рада має намір заборонити проведення публічних акцій в центрі столиці, і протестують проти цього.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції в УНІАН заявили представник Української Гельсінської спілки захисту прав людини, керівник Інституту “Республіка” Володимир ЧЕМЕРИС та голова всеукраїнського об’єднання «Молодь – надія України» Вадим ГЛАДЧУК.

Посилаючись на повідомлення в Інтернеті про те, що на засіданні 26 жовтня Київрада планує розглянути питання про впорядкування центральної частини Києва і головної вулиці міста Хрещатик, згідно з яким, серед іншого, пропонується “розглянути можливість перенесення недержавних масових або рекламних заходів в райони міста”, організатори прес-конференції наголосили, що йдеться про «антиконституційні плани обмеження свободи мирних зібрань в Києві».

В.ЧЕМЕРИС підкреслив, що Інститут “Республіка” професійно займається питанням захисту свободи зібрань, зокрема, інститут підготував і направив до Верховної Ради України проект закону “Про свободу мирних зібрань”. За словами В.ЧЕМЕРИСА, законопроект отримав позитивний відгук від ОБСЄ і Венеціанської комісії. В цьому контексті правозахисник зазначив, що в Києві “починається загрозлива тенденція”: сутички на Хрещатику у річницю створення УПА 14 жовтня стали “одним з приводів для того, що Київська міська рада хоче прийняти рішення, згідно з яким обмежувалися б всі заходи, які хочуть проводити недержавні організації в центрі міста Києва”.

В.ЧЕМЕРИС підкреслив, що рішення, яке планується ухвалити, суперечить статті 39 Конституції України, яка зазначає, що свободу зібрань можна обмежити лише судом.

По-друге, зауважив він, якщо зазначене рішення буде прийняте, воно суперечитиме ст.92 Конституції, яка обумовлює, що права і свободи громадян встановлюються виключно законами України, а не рішеннями органами місцевого самоврядування.

Крім того, В.ЧЕМЕРИС, посилаючись на відповідне рішення Європейського суду з прав людини, підкреслив, що в демократичному суспільстві право на проведення контрдемонстрацій не може суміщатися з реалізацією права на демонстрацію, а також те, що держава має позитивні зобов’язання щодо мирних зібрань – тобто державні органи повинні захищати як демонстрацію, так і контрдемонстрацію, а не забороняти їх.

“Тому громадські організації закликають Київську міську раду не приймати неправове і антиконституційне рішення, згідно з яким заборонялися б недержавні масові заходи в центрі Києва”, - заявив В.ЧЕМЕРИС. Він також зазначив, що в разі, якщо київська влада все ж таки затвердить це рішення, то громадські організації оскаржуватимуть його в судовому порядку. “У нас є перспектива аж до Європейського суду”, - додав він.

У свою чергу, В.ГЛАДЧУК повідомив, що представники його організації 26 жовтня планують пікетувати Київську міську державну адміністрацію, протестуючи проти ухвалення такого рішення.

 

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