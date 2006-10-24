Україна і Росія домовилися про відновлення спільного виробництва Ан-124

Україна і Росія домовилися про відновлення спільного серійного виробництва літаків Ан-124.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив голова уряду Російської Федерації Михайло ФРАДКОВ сьогодні на брифінгу за підсумками засідання Міжурядового комітету з питань економічного співробітництва Міждержавної комісії Ющенко-Путін.

«Цей проект є одним із пріоритетних у сфері співпраці в авіаційній промисловості», - сказав М.ФРАДКОВ.

Водночас прем`єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ зазначив, що Україна і Росія продовжують працювати над перспективними спільними проектами Ан-148 і Ан-140.

«Ця робота йде на рівні відносин підприємств», - сказав український прем`єр.

При цьому В.ЯНУКОВИЧ наголосив, що українська сторона всіляко сприятиме просуванню даних проектів. Зокрема, прем`єр повідомив, що найближчим часом сторони проведуть організаційні заходи щодо координації співпраці у сфері авіаційної промисловості.

Довідка УНІАН. Літак Ан-124 «Руслан» був створений в КБ імені Антонова в 1982 році. Його модифікації Ан-124-100 і Ан-124-100М-150 випускалися в Києві і Ульяновську до 1995 року. При злітній вазі близько 400 тонн «Руслан» може перевозити вантаж вагою до 150 тонн на відстань більш як 3 тисячі кілометрів.

Раніше генеральний конструктор АНТК ім. О.К. Антонова заявляв, що АНТК спільно з Росією відновлює виробництво важких транспортних літаків Ан-124-100 «Руслан».

«За програмою модернізації і будівництва Ан-124 у нас підписана угода з Росією. Сьогодні ведуться експертно-підготовчі роботи, йде пошук партнерів і презентації проекту», - сказав Дмитро КІВА.