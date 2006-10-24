Голова уряду Російської Федерації Михайло ФРАДКОВ заявляє про остаточний вихід Росії з проекту Ан-70.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив сьогодні на брифінгу за підсумками засідання Міжурядового комітету з питань економічного співробітництва міждержавної комісії Ющенко-Путін.

«Що стосується Ан-70, то ми підводимо риску з урахуванням відсутності на сьогоднішній день зацікавленості Збройних сил Росії в придбанні цього типу літаків», - сказав М.ФРАДКОВ.

Разом із тим він зазначив, що поки залишаються невирішеними питання, пов`язані з визначенням витрат учасників проекту й визначення інтелектуальної вартості цих витрат, а також питання взаємних фінансових зобов`язань сторін.

«Тому потрібен певний час для того, щоб закрити одну тему і з не меншим ентузіазмом продовжити співробітництво по інших темах авіаційної промисловості», - резюмував М.ФРАДКОВ.

Довідка УНІАН. Створення літака Ан-70 - спільний українсько-російський проект. Літак Ан-70 призначено для транспортування вантажів масою до 47 тонн, десантування парашутистів і техніки. Серед військово-транспортних літаків лише Ан-70 сідає на грунтові майданчики довжиною 600-900 м і може перевозити всю номенклатуру військових вантажів країн СНД і НАТО.

У липні 2006 р. уряд Росії прийняв рішення почати переговори з Україною про припинення спільного проекту зі створення й серійного виробництва військово-транспортного літака Ан-70.

16 серпня в Сочі український прем`єр Віктор ЯНУКОВИЧ запропонував Росії ще раз подумати над спільним завершенням проекту Ан-70. «Ми в черговий раз запропонували закінчити проект і провести його сертифікацію», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.