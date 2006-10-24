У Харкові повстало тролейбусне депо

Колектив тролейбусного депо №1 висловив протест проти розформування підприємства і висунув ряд вимог, у разі невиконання яких обіцяє знову вдастися до радикальних способів захисту своїх інтересів.

Як передає кореспондент УНІАН, позицію від імені колективу депо №1 оприлюднив на зустрічі його працівників з представниками Харківської міськради та профлідерами КП “Міськелектротранс” водій тролейбуса Петро КУКУРУЗА.

Він наголосив, що страйк 16 жовтня, коли на лінії Харкова не вийшли майже 100 тролейбусів, дозволив уникнути початку “демонтажу та знищення депо” і націлив людей на необхідність сформулювання “законних вимог”, які мають бути виконані з боку керівників міста та “Міськелектротрансу”. Серед найголовніших і першочергових П.КУКУРУЗА назвав вимогу “не зносити депо №1, доки не буде збудоване нове депо в іншому місці”, відставку генерального директора КП “Міськелектротранс” Олексія ПАЛАНТА та підвищення зарплати працівникам усього підприємства.

Інші члени колективу та профлідери скритикували дії О.ПАЛАНТА, з приходом якого, за їхніми словами, “почався спланований розвал депо №1”. Вони висловили претензії щодо стану тролейбусного парку, рівня зарплати, “махінацій бухгалтерії”, соціальної сфери і в цілому підтримавши вимоги колективу.

На запитання, чому не можна провести реконструкцію депо №1, щоб не переводити людей на інші, віддалені, підприємства і не звільняти близько 50 його працівників, учасники зборів отримали відповідь, що “реконструкція неможлива через плавуни і ґрунтові води під виробничими корпусами, і вона буде коштувати на порядок вище, аніж загалом будівництво нового депо”.

Секретар міськради Г.КЕРНЕС пояснив, що “територія депо” ще три роки тому була передана концерну “АВЕК” для спорудження ринкових структур (депо №1 розташоване в районі Центрального ринку – УНІАН), але сьогодні угода про передачу розірвана, і долю депо “буде вирішувати територіальна громада”. За його словами, є рішення виділити землю під спорудження нового депо на Олексіївці. Секретар міськради заспокоїв учасників зборів і сказав, що люди можуть працювати як і раніше, оскільки “сьогодні нема приводу говорити про закриття депо”. За його словами, “рішення про його ліквідацію анульоване”, місто незабаром закупить 80 нових тролейбусів, а “в проектах і планах територіальної громади - збудувати нове депо”. А поки що, сказав Г.КЕРНЕС, “депо №1 тут є і буде”.

Крім цього, Г.КЕРНЕС запропонував низку кроків, які, як він вважає, врегулюють ситуацію, а проблему зарплати пов’язав з питанням підвищення тарифів на проїзд у міському електротранспорті. Водночас секретар міськради порадив О.ПАЛАНТУ “зробити висновки”. “А інакше, - наголосив він, - висновки зробимо ми”.

Водночас керівник громадської організації “Міський дозор” Владислав ПРОТАС, який був запрошений страйкомом депо і представляв незалежні профспілки, вказав на ряд “офіційних показників” у роботі депо №1, які, на його думку, свідчать про “абсурдність звинувачень” у тому, що це депо збиткове і виходом із ситуації може бути його ліквідація.

“Колектив депо дав приклад, як боротися за себе, а влада, на жаль, ще раз підтвердила те, що приймає рішення лише тоді, коли починаються страйки. А коли люди мовчки терплять, то влада просто їх трощить, як це недавно було з кіосками”, - сказав В.ПРОТАС, коментуючи події журналістам. Намір ліквідувати підприємство він назвав “вигідною комусь авантюрою”.

Керівник “Міського дозору” вважає, що у спробі ліквідації депо “є чийсь потаємний інтерес”. “Можливо, - припустив він, - що міської влади, оскільки мер говорив про наміри продавати землю в центрі Харкова, тому треба дивитися, кому ж ця земля відійде”.

За словами В.ПРОТАСА, “Міський дозор” “буде підтримувати колектив депо, допоможе провести аудит на підприємстві і надасть юридичні консультації”. Крім того, зазначив він, “ми будемо висвітлювати це в пресі і показувати, наскільки дієздатна влада”.

У ході зустрічі колективу депо №1 з представниками влади активісти “Міського дозору” спільно з працівниками інших депо провели багатогодинне пікетування біля прохідної підприємства.