Близько двохсот українських туристів застрягли в Греції через поломку літака

В аеропорту грецького Іракліона застрягли близько двохсот українських туристів. Всі вони є пасажирами авіакомпанії WindRose, яка не змогла доставити їх до Києва через поломку літака. Рейс був запланований на ранок 25 липня.

Читайте такожВ аеропортах ОАЕ та Шрі-Ланки третю добу тримають більше 100 туристів з УкраїниПро це на своїй сторінці в Facebook повідомив один з застряглих українських туристів Павло Чекаленко.

"Більше 200 людей, багато дітей другу добу не можуть вилетіти в Київ. На ніч возили всіх в місцеві готелі, в яких відбирали паспорти в обмін на ключ від номера. Нагодували вечерею. О 08:00 знову привезли в аеропорт", - зазначив він.

За словами чоловіка, пасажирам нічого не пояснили, і вони не знають, коли зможуть вилетіти в Україну.

"Сьогодні всім дали посадочні квитки - вчорашнім числом", - написав він, додавши, що "ніхто нікуди не полетить".