RosUkrEnergo продасть Україні 55 млрд. кубометрів газу по 130 доларів

Сьогодні в Москві компанія RosUkrEnergo AG (Швейцарія) і ЗАТ «УкрГаз-Енерго» (Україна, Київ) підписали доповнення до Договору купівлі-продажу природного газу від 2 лютого 2006 р. на 2006-2010 роки. Про це йдеться в спільному повідомленні компаній, текст якого переданий УНІАН.

У повідомленні наголошується, що відповідно до підписаного доповнення, в 2007 році на адресу ЗАТ «УкрГаз-Енерго» буде поставлено не менше 55 млрд. кубометрів природного газу середньоазіатського походження за ціною 130 дол. за 1000 кубометрів.

Сторони також погоджували обсяги постачань газу в період 2008-2009 рр. Формування ціни на газ, що поставляється, проводитиметься сторонами, виходячи з економіки закупівель природного газу в країнах середньоазіатського регіону.

Довідка УНІАН. 4 січня 2006 року НАК «Нафтогаз України» і ВАТ «Газпром» досягли домовленості про постачання російського газу в Україну. Україна купуватиме російський газ в 2006 році за ціною 95 дол. за тисячу кубометрів у компанії «РосУкрЕнерго», котра, в свою чергу, купуватиме російський газ у «Газпрому» за ціною 230 дол. за тисячу кубометрів. Висока ціна російського газу для «Росукренерго» компенсуватиметься нижчою вартістю газу із Середньої Азії.

Тариф на транспортування російського газу територією України відповідно до домовленостей становить 1,6 дол. за 1 тис. куб. м на 100 км і оплачуватиметься в грошовій формі.

Згідно з підписаною 4 січня в Москві угодою, 2 лютого НАК «Нафтогаз України» і «РосУкрЕнерго» створили спільне підприємство ЗАТ «УкрГаз-Енерго» для постачань газу в Україну.

ЗАТ «УкрГаз-Енерго» і компанія «РосУкрЕнерго» підписали 5-річний контракт про постачання середньоазіатського і російського природного газу в Україну.

«УкрГаз-Енерго» поставляє природний газ промисловим споживачам України з 2-го кварталу 2006 року за єдиною ціною 655 грн./1.000 куб. м (включаючи всі діючі податки і збори). ДК «Газ України» та інші газотрейдери реалізують споживачам імпортований газ за ціною 670 грн./1.000 куб. м.

Компанія RosUkrEnergo AG (Швейцарія) є ексклюзивним постачальником російського і середньоазіатського природного газу в Україну з початку 2006 року.

RosUkrEnergo на 50% належить «Газпрому», інші 50% належать компанії Centragas Holding і знаходяться в номінальному утриманні Raiffeisen Investment. Бенефіціарами Centragas Holding є українські підприємці Дмитро ФІРТАШ - 40% та Іван ФУРСІН - 10%.