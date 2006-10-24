Мороз: як навчитися захищати національні інтереси

Голова Верховної Ради України Олександр МОРОЗ вважає корисним використання досвіду Республіки Корея у захисті національних інтересів, зокрема, у Світовій організації торгівлі.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ВР, про це він сказав сьогодні у Києві на зустрічі з головою Національної Асамблеї Республіки Корея ЛІМ Чае Джунгом.

Під час зустрічі було обговорено широке коло питань двосторонніх відносин. Зокрема, ЛІМ Чае Джунг висловив переконання, що міжпарламентські відносини поглиблюватимуться, що позитивно відіб´ється на двосторонніх стосунках у цілому. Він наголосив на значних успіхах у розвитку політичних та економічних україно-корейських відносинах. За його словами, взаємний рівень товарообороту між нашими країнами становить близько 1 мільярда доларів на рік.

Голова ВР також розділяє думку про необхідність поглиблення і розширення економічної співпраці, зокрема, у сфері високих технологій.

ЛІМ Чае Джунг також висловив думку про необхідність в рамках розширення міждержавної співпраці, підписати угоди про співробітництво у туристичній сфері та у галузі високих технологій, враховуючи значний потенціал наших країн у цій сфері.

Сторони також висловилися за розширення взаємного інвестування. ЛІМ Чае Джунг повідомив, що у 2010 році у Кореї заплановано проведення Міжнародного економічного форуму. У цьому зв´язку він запросив українських бізнесменів взяти участь у цьому заході.

ЛІМ Чае Джунг також повідомив, що у грудні поточного року запланований візит Президента України Віктора ЮЩЕНКА до Республіки Корея. Він запросив голову Верховної Ради України відвідати Корею з офіційним візитом у зручний для нього час.

О.МОРОЗ висловив сподівання, що під час візиту Президента України до Республіки Корея може бути підписано низку двосторонніх угод, які будуть ратифіковані Верховною Радою, що надасть нового імпульсу міждержавним відносинам.

Під час зустрічі також було обговорено питання співпраці у гуманітарній сфері. Зокрема, ЛІМ Чае Джунг повідомив, що в Україні проживає до 30 тисяч етнічних корейців. О.МОРОЗ запевнив, що українська влада забезпечуватиме корейській діаспорі всі умови для забезпечення її культурних і побутових потреб.