В Одесі відкрився міжнародний конкурс пам`яті Еміля Гілельса

Сьогодні в Одеській музичній академії відкрився 3-й міжнародний конкурс піаністів, присвячений пам`яті Еміля Гілельса.

Як передає кореспондент УНІАН, за словами генерального директора конкурсу - ректора Одеської музичної академії Олександра СОКОЛА, «для участі в двотижневому конкурсі зареєстровані 38 студентів консерваторій, вихованців музичних шкіл і училищ із 16 країн, зокрема п`ять одеситів». Він нагадав, що на 1-му міжнародному конкурсі пам`яті Е.Гілельса виступали представники чотирьох країн.

Конкурсантам належить пройти три тури, уточнив О.СОКОЛ, причому в двох турах вони гратимуть на роялі «Стейнвей», нещодавно подарованому Одеській музакадемії швейцарським меценатом Тетяною ШИНДЛЕР. Настроював інструмент швейцарський фахівець Евард ГРОБСТ, який виявив бажання безкоштовно настроювати рояль протягом конкурсу.

Учасники творчого змагання зіграють твори з репертуару Е.Гілельса, а також «Українське капричіо» Володимира ПТУШКІНА, написане напередодні конкурсу.

Переможець конкурсу одержить 10 тис. доларів, другий і третій призери відповідно – 5 тис. і 3 тис. доларів.

Міжнародне журі конкурсу очолює виходець із Одеси піаніст Євген МОГИЛЕВСЬКИЙ, ректор Брюссельської консерваторії.