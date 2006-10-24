Міліція третій день шукає вбивць таксиста і його «Фольксваген-Пассат»

19:44, 24 жовтня 2006
Суспільство
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Гроші у вбитого не забрали

У Чернівцях міліція третій день шукає вбивць таксиста та його автомобіль.

Вбивство сталося у Чернівцях 22 жовтня вночі. Водія таксі невідомий зловмисник смертельно поранив у груди кухонним ножем. З місця злочину зник також автомобіль потерпілого «Фольксваген-Пассат», повідомив УНІАН начальник відділу карного розшуку УМВС в області Микола МАКАРЕВИЧ.

Міліція відпрацьовує дві версії – вбивство з метою заволодіння автомобілем і вбивство, пов’язане з виконанням таксистом своїх професійних обов’язків, тобто скоєне внаслідок конфлікту з пасажиром.

Водночас М.МАКАРЕВИЧ зауважив, що вбили таксиста не з метою пограбування, оскільки при ньому знайшли чималу суму грошей.

До розслідування злочину залучено 80 співробітників міліції. Порушено кримінальну справу за статтею 115 ч.1 Кримінального кодексу України (вбивство).

 

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