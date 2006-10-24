”Хортиця” будує горілчаний завод під Москвою

Українсько-данська компанія «Імідж-Холдинг (ТМ «Хортиця»)» почала будівництво лікерогорілчаного заводу в Московській області. Про це повідомив сьогодні на прес-конференції в УНІАН власник ТМ «Хортиця» Євген ЧЕРНЯК.

«Землю під спорудження заводу вже придбано, проектні роботи ведуться. Будівництво розпочате... це Московська область», - повідомив Є.Черняк.

Щодо термінів введення заводу в експлуатацію, Є.Черняк повідомив, що «дуже сподівається», що до кінця 2007 року завод буде пущений в роботу.

Потужність заводу, за розрахунками, становитиме 20 млн. дал на рік.

Є.Черняк в коментарі УНІАН повідомив, що після введення в експлуатацію заводу компанія планує зайняти продукцією ТМ «Хортиця» близько 10% алкогольного ринку Росії. На сьогодні частка компанії в РФ становить близько 1%.

Раніше повідомлялося, що інвестиції в завод становитимуть близько 30 млн. дол.

Довідка УНІАН. ЛГЗ «Хортиця» збудований 2003 року. На сьогодні підприємство випускає горілки, наливки, гіркі настоянки, лікери, слабкоалкогольні напої, питну воду і соки. Завод має 6 ліній розливу ЛГВ і одну - розливу слабкоалкогольної продукції. Потужності заводу дозволяють виготовляти 200 тис. пляшок ЛГВ за день.

На ринку лікерогорілчаний завод представлений торговими марками «Хортиця», «Благов» і слабкоалкогольним напоєм «Ё». Частка експорту продукції ЛГЗ «Хортиця» перевищує 70% обсягу виробництва.