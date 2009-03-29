Вінський "коректно" підвищить ціни на залізничні квитки

Міністерство транспорту і зв`язку має намір індексувати тарифи на залізничні вантажоперевезення відповідно до інфляційних процесів. Про це сьогодні повідомив журналістам міністр транспорту і зв`язку Йосип ВІНСЬКИЙ.

«Наша позиція така: ми вводимо тарифний Збірник, він фіксує існуючу ситуацію, і діятимемо паралельно з інфляційними процесами - тобто, якщо буде інфляція у всіх галузях, відповідно, ми будемо наш тарифний збірник на ці інфляційні коефіцієнти множити, і підтримуватимемо цю позицію», - відзначив міністр.

За його словами, «Укрзалізниця» зазнала суттєвих втрат від надання преференцій, зокрема, на перевезення продукції гірничо-металургійного комплексу. «Залізницю це серйозно підірвало в економічному сенсі. Але я не думаю, що це допомогло металургам, бо немає в Україні такої проблеми, щоб транспорт радикальним чином впливав на вартість товарів, оскільки, якщо брати наші тарифи, то вони нижчі навіть ніж у Росії на 20-30%», - відзначив Й.ВІНСЬКИЙ. За його словами, оскільки знову почалися спекуляції щодо нібито завищених тарифів, було проведено аналіз, під час якого не було знайдено «жодного нашого тарифу більшого, ніж у Росії».

«Тобто я стверджую, що наша тарифна політика абсолютно коректна до партнерів, з якими ми працюємо, але возити задарма ми не можемо», - додав міністр.

За його словами, головна позиція, яка завдає залізниці збитків – тарифи на перевезення пасажирів. «У нас ціна на пасажирські перевезення в 2,5-4 рази нижча від РФ, і економіка тут не працює. Це позиція, яку потрібно буде вирішувати, але поступово і коректно щодо наших людей», - сказав він.