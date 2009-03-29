Полтавських міліціонерів навчатимуть літературі і мистецтву

Громадська рада при ГУ МВС у Полтавській області ухвалила рішення про створення університету культури для працівників міліції.

Про це повідомляє ЦГЗ ГУ МВС в Полтавській області.

За їх даними, в рамках діяльності цієї установи планується здійснювати культурно-просвітницьку роботу серед особового складу органів внутрішніх справ регіону.

«У рамках навчання буде організовано правове, громадсько-політичне виховання, надаватимуться знання з економіки, літератури і мистецтва, історії і права, естетичного виховання й психології. Заняття проходитимуть не менш як двічі на місяць. Для навчання буде залучено відповідних фахівців громадських організацій. Вже є напрацювання на 30 тем», - повідомила помічник міністра МВС з прав людини Антоніна СТУЧИЛОВА.