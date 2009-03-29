Усіх бажаючих нагодують 10-метровим тортом в Херсоні

Десятиметровий торт планують приготувати кондитери до 65-річчя створення Херсонської області.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили в управлінні у справах преси та інформації Херсонської облдержадміністрації.

Торт планується роздати всім бажаючим на площі перед кіноконцертним залом «Ювілейний», де в неділю пройде урочистий концерт з нагоди 65-річчя з дня створення Херсонської області.

Також бажаючи матимуть змогу ознайомитися з творами місцевих майстрів декоративно-прикладного мистецтва, придбати насіння, квіти, саджанці. В цей час фольклорні колективи краю розважатимуть гостей на площі перед «Ювілейним».

Довідка УНІАН. Херсонська область створена указом президії Верховної Ради УРСР 30 березня 1944 року. До цього Херсонська губернія, як адміністративний структурний підрозділ, існувала з 1803 по 1920 роки.

Нинішня територія області становить 28,5 тис. кв. км, або 4,7% від загальної площі території України. Площа Херсонщини майже відповідає площам таких держав, як Албанія, Вірменія, Беліз, Бельгія, Гаїті, Македонія, Руанда, Соломонові острови.