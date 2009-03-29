Росія почала постачати скраплений газ до Японії

Першу планову партію російського скрапленого природного газу, виробленого в рамках проекту "Сахалін-2", відвантажено з заводу на спеціалізоване судно-газовоз Energy Frontier. Судно, яке вийшло з порту Пригородне з 145 тис. куб. м СПГ, взяло курс на Токійську затоку, зазначається в повідомленні Sakhalin Energy. Ця партія СПГ призначена для двох основних покупців сахалінського газу - компаній Tokyo Gas і Tokyo Electric, повідомив головний виконавчий директор компанії Sakhalin Energy Йєн Крейг.

У лютому 2009 р. консорціум Sakhalin Energy (оператор проекту "Сахалін-2") запустив на Сахаліні завод з виробництву скрапленого природного газу (СПГ) потужністю 9,6 млн. т., нагадує РосБізнесКонсалтинг.